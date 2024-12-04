الفلبين: سفينة صينية أطلقت مدفع مياه على إحدى سفننا

مانيلا - (د ب أ)

أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، أن سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الصينية أطلقت مدفع مياه نحو إحدى سفنها، في حين قامت سفينة تابعة للبحرية الصينية بتحركات " خطيرة" حول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن المتحدث باسم قوات خفر السواحل الفلبينية جاي تاريلا قال عبر منصة " اكس" للتواصل الاجتماعى إن قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصايد والموارد المائية واجهت" أعمالا عدائية" من جانب سفن صينية أثناء دورية اعتيادية حول منطقة سكاربورو شوال اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم قوات خفر السواحل الصينية ليو ديجون في بيان إن القوات نفذت إجراءات سيطرة عقب أن اقتربت سفن فلبينية " بصورة خطيرة " من سفنها أثناء القيام بدورية.