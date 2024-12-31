عام 2024: أبرز الأحداث التي مرت خلال عام في صور

بي بي سي

شهد العام الجاري 2024 أحداثاً عديدة، وثقتها كاميرات مصورين صحفيين حول العالم، إليكم مجموعة من أبرز هذه الصور ونبذة مختصرة عن الأحداث المرتبطة بها.

ارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات قياسية، خلال إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مما تسبب في صداع سياسي له قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وفي الصورة أعلاه مهاجرون يعبرون فجوة في السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، في 3 يناير الأول 2024 في سان دييجو، في ولاية كاليفورنيا

عثر رجال الإنقاذ الإندونيسيون على 69 شخصاً من الروهينجا، مصابين بحروق الشمس والجفاف، على متن قارب صدئ قبالة ساحل آتشيه، وقالت وكالة البحث والإنقاذ في البلاد إن تسعة أطفال و18 امرأة و42 رجلاً تم إنقاذهم، ويعتقد أن نحو 80 آخرين جرفتهم المياه، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، 21 مارس 2024.

تعرضت تايوان لأقوى زلزال منذ 25 عاماً، وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى إلحاق أضرار في المباني والبنية التحتية، وخاصة على الساحل الشرقي للجزيرة، 4 أبريل 2024.

يندفع الناس للحصول على طرود مساعدات إنسانية، يتم إسقاطها فوق شمال قطاع غزة، أصبحت عمليات الإنزال الجوي - التي بدأت في الأصل خلال الحرب العالمية الثانية، لتوصيل الإمدادات إلى القوات المعزولة - وسيلة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية، إذ تُستخدم عندما تستنفد جميع الحلول الأخرى الأكثر فعالية، 23 أبريل 2024.

في جنوب أفريقيا، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ــ الحزب الذي قاد النضال ضد حكم الأقلية البيضاء، وظل مهيمناً على الحياة السياسية طيلة ثلاثة عقود ــ أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت في مايو 2024، الصورة أعلاه التقطت عبر طائرة مسيرة لصفوف الناخبين في جنوب أفريقيا.

تعرض المرشح الجمهوري، دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، إذ أطلق مسلح النار عليه من فوق سطح مبنى قريب، سقط المرشح الجمهوري للرئاسة على الأرض، وشوهدت الدماء على جانب وجهه، وبينما كان عملاء الخدمة السرية يحاصرون المسرح، رفع قبضته في الهواء ثم اصطُحب بعيداً، 13 يوليو 2024.

افتتحت دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بأسلوب مذهل، بمشاركة آلاف الرياضيين الذين أبحروا على طول نهر السين، وسط أداء مفعم بالحيوية على الجسور والضفاف وأسطح المنازل، وانتهى الحفل في ساحة تروكاديرو، حيث أضاء برج إيفل القريب السماء.

متظاهرون في صيدا في لبنان يحتجون على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وقالت الحركة الفلسطينية التي تسيطر على غزة، في بيان، إن هنية استشهد في غارة إسرائيلية على منزله في طهران، أثناء زيارة لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، 31 يوليو 2024.

أمضت الفرنسية جيزيل بيليكوت شهوراً في إجراءات محاكمة 51 رجلاً متهمين باغتصابها، بمن فيهم الرجل الذي تزوجته لمدة 50 عاماً، وبتنازلها عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، أصبحت رمزاً للشجاعة والصمود، إذ ملأت تفاصيل جرائم المتهمين موجات الأثير ومواقع الأخبار والشبكات الاجتماعية، 17 سبتمبر 2024.

لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة، التي سببت دماراً في مناطق شرق إسبانيا، وجرفت الفيضانات المفاجئة المباني ودمرت الجسور وملأت الشوارع بالحطام، بعد أن هطلت في غضون ساعات قليلة كمية أمطار تعادل ما يهطل في عام كامل، وفي الصورة امرأة تنظر من شرفتها إلى السيارات التي جرفتها الفيضانات الغزيرة، 30 أكتوبر 2024.

الحمم البركانية تتدفق عبر طريق في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا، 21 نوفمبر 2024.

سقط حكم عائلة الأسد في سوريا بعد أكثر من 50 عاماً، عندما شنت جماعة تحرير الشام الإسلامية المسلحة والفصائل المتحالفة معها هجوماً كبيرا، من قاعدتها في الشمال الغربي، استولى المتمردون بسرعة على ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب، ثم اتجهوا جنوباً على الطريق السريع للاستيلاء على العاصمة دمشق، مع انهيار الجيش وفرار بشار الأسد إلى موسكو، وفي الصورة طلاب يسقطون تمثال حافظ الأسد خلال تظاهرة بالقرب من جامعة دمشق في 15 ديسمبر 2024.