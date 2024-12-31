لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شاهد.. 25 صورة حول العالم لاحتفالات العام الجديد 2025

09:41 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (4)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (3)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (5)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (2)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (7)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (8)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (10)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (6)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (13)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (14)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (15)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (11)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (12)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (18)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (19)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (20)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (21)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (22)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (23)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (24)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (25)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (17)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات العام الجديد 2025 (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

عند إسقاط الكرة في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك للاحتفال بقدوم عام 2025، ستكون عشرات الدول حول العالم قد احتفلت بالفعل بالعام الجديد.

تقع دولة كيريباتي في وسط المحيط الهادئ. وقادت أكبر جزرها، والمعروفة باسم "كيريتيماتي"، أولى احتفالات العام 2025. وتبعتها بعد ذلك جزر "تاشام" في نيوزيلندا، وتحديدًا في الساعة 5:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

واحتفلت أيضًا معظم أجزاء نيوزيلندا، إلى جانب إقليم "توكيلاو" النيوزيلندي، ودولة "ساموا"، ومملكة "تونغا"، وجزر "فينيكس" التابعة لكيريباتي، وبعض مناطق القارة القطبية الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر من خط التاريخ الدولي، ستكون "هاواي" و"ساموا" والعديد من الجزر النائية الأمريكية من بين الأماكن الأخيرة التي تحتفل بالعام الجديد.

وسيتعيّن عليهم الانتظار حتى صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، للاحتفال بقدوم العام 2025.

وفي المجموع، هناك 39 منطقة زمنية محليّة مختلفة قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم، بعضها يختلف بمقدار 15 أو 30 دقيقة مقارنة بالمناطق القريبة، بما في ذلك منطقتان متقدمتان عن التوقيت العالمي المنسق بأكثر من 12 ساعة. ويعني ذلك أن العالم أسره يستغرق 26 ساعة لاستقبال العام الجديد.

احتفالات العام الجديد 2025 نيويورك كيريباتي المحيط الهادئ احتفالات العام 2025 نيوزيلندا الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"باخ".. مجموعة متطرفة شكّلها قائد فرقة إسرائيلية سرًّا لهدم المباني بغزة

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن