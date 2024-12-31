البث العبرية: جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأمريكية.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر، لافتة إلى أنه تقرر أن تكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش أمام كل مستوطنة إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، مؤكدا أن جيش الاحتلال مستعد لكل الاحتمالات.

ولفتت المصادر العسكرية، إلى أن جيش الاحتلال يواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أمريكيين، لافتين إلى أن الجيش اللبناني سيواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات نشر القوات في الوقت المحدد.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير، قوله إن الحفاظ على مواقع استراتيجية بالأراضي اللبنانية أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الحدود.