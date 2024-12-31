رغد صدام حسين: عائلة "النامق" هي من أوشت بوالدي للأمريكان

وكالات

بعدما أدلت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الإثنين، ببيان في الذكرى السنوية لإعدام والدها بعض التفاصيل، كشفت مزيداً منها.

ففي مداخلة مع "العربية/الحدث" قالت رغد حسين إن المحامي الأمريكي كلارك أبلغها بحكم إعدام والدها قبل صدوره.

وكشفت أن والدها أكد في مذكراته أن عائلة "النامق" وهو السائق الذي كان يقود سيارة الرئيس صدام هي من أوشت به للأمريكان.

كما أعلنت أنه لا يحق لأحد منعها من العمل السياسي إذا اختار العراقيون ذلك.

ورأت نجلة صدام حسين، أن المنطقة برمتها تشهد مآسي، مشددة أن على العراقيين رفض أي أجندات خارجية.

كذلك شددت على أن على أبناء بلدها نبذ الطائفية.

وكانت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كانت أصدرت الاثنين، بياناً في الذكرى السنوية لإعدام والدها، وتحدثت لأول مرة عن سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

كما نشرت مقتطفات من بعض مذكرات والدها في المعتقل بعد صدور قرار إعدامه.

كلمة السيدة رغد #صدام_حسين، في الذكرى السنوية لاستشهاد #الرئيس_العراقي الراحل صدام حسين رحمه الله؛-



🔻 تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية وكبرت المسؤولية تجاه كل ذلك، واليوم منطقتنا تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة.



🔻العدو الـ.صـ.هـ..يــ..وني نفذ صولات وجولات واستباح… pic.twitter.com/dpSYozdp4F — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 30, 2024

ويقول صدام حسين في مذكراته اليومية بحسب ما نقلت ابنته رغد، مساء الأحد: "تم إصدار حكم الإعدام في جلسة عقدت يوم 5-11-2006 وقد اعتقدت أنني تهيأت بما يكفي لاستقباله، لكنني لم أكن كذلك، وقد اعترض كثيرون على الحكم، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، في الساعة السابعة من مساء يوم 26-12-2006 عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه إنه قد تم التصديق على قرار الإعدام وسيتم التنفيذ في غضون 30 يوما".

إلى ذلك، تفاعل نشطاء ومستخدمون على منصة إكس، مع منشور ابنة الرئيس العراقي الأسبق إلى حد كبير.