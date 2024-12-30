بلدية غزة: النازحون يعانون ظروفا مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف (فيديو)

وكالات

أعلنت بلدية غزة اليوم الاثنين، أن النازحين يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، في بيان نشرته البلدية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تشهد مدينة غزة منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على الخيام التي ينزح فيها المواطنون".

تطاير خيام النازحين في غزة نتيجة الرياح pic.twitter.com/p0AisXYbGQ — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 28, 2024

وأضاف أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي شبه معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي والأمطار ، مشيرا إلى أن الأضرار شملت كل محطات ومضخات الصرف الصحي وطالت 175 ألف متر من شبكات الصرف الصحي و 15 ألف متر من شبكات الأمطار في مدينة غزة.

وأفاد النبيه بأن "هناك طفحًا لمياه الصرف الصحي والأمطار لعشرات البيوت ومراكز الإيواء ولكننا لا نستطيع التعامل معها جميعا بسبب الدمار الهائل والإمكانيات المحدودة وعدم توفر المعدات والمواد اللازمة".

الوضع صعب والحلقة تضيق ..

خيام النازحين في وسط وجنوبي قطاع غزة غرقت وتدمرت خلال الليل بفعل الأمطار والرياح. pic.twitter.com/oniTwU7Tzd — Dima Halwani (@DimaHalwani) December 30, 2024

ومضى قائلا :"لا يزال خطر فيضان بركة الشيخ رضوان محتملاً، ما لم يتم البدء الفوري بتوريد مولد كهربائي وإصلاح مضخاتها وخط تصريف المياه نحو البحر".

وطالب المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل ومساعدتنا في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم الحد الأدنى من الخدمات في هذه الظروف الصعبة للغاية.

وهطلت أمطار غزيرة الليلة الماضية وفجر اليوم ، على مناطق متفرقة من قطاع غزة مما تسبب في غرق مئات الخيام، في مخيمات النزوح بالمياه.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمضى النازحون خاصة في مناطق دير البلح ومواصي خان يونس جنوب القطاع، ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

غرق خيام النازحين قطاع غزة

واثر الصواعق pic.twitter.com/lew6iBUcK6 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 28, 2024

ودفعت الظروف الإنسانية الكارثية، نحو مليوني نازح منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى العيش في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة ولا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية، بعد أن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الأحد، وفاة رضيع في قطاع غزة، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الخامس، الذي يلقى حتفه جراء البرد وانعدام وسائل التدفئة خلال أقل من أسبوع.

صراخ واستنجاد في غزة بعد أن غرقت خيام النارحين بفعل الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، اللهم كن معهم وفرج عنهم pic.twitter.com/U4nMBNhIIT — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 28, 2024

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أفاد أول أمس السبت بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى، مشيرا إلى أن "البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة في المنطقة منذ أشهر بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة".