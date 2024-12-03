البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي

وكالات

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بترقية وتطوير علاقات البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي الذي سلمه الرسالة، بحضور وزير الخارجية السوداني على يوسف، في بورتسودان.

وقال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إن زيارته للسودان تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل من الدولة المصرية للدولة السودانية

ولفت إلى أن اللقاء تطرق لمجمل التطورات في المنطقة وتوجيهات السيسي بتقديم كل الدعم الممكن للأشقاء السودانيين مؤكداً تضامن الشعب المصري مع الشعب السوداني.

وأضاف أنه استمع أيضاً الى تنوير من رئيس المجلس السيادي حول التطورات في السودان مؤكداً أن هناك إرادة مشتركة من القيادتين السودانية والمصرية لتكثيف التشاور بين البلدين إزاء كل الملفات التي تهم السودان ومصر خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية إن بلاده حريصة على استعادة السودان لعضويته ونشاطه في الاتحاد الإفريقي مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها من أجل استئناف السودان لنشاطه داخل الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن هناك تشاورًا مستمرًا بين البلدين بشأن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر والسودان خاصة أنهما دولتي المصب ولابد من النظر بعين الاعتبار لشواغلهما.

وأشار وزير الخارجية إلى الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال في البلدين الذي انعقد مؤخراً في القاهرة، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة نقل له رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن استقبال السودانيين الذين لجأوا لمصر بسبب الحرب.

بدوره قال وزير الخارجية السوداني في تصريح صحفي، إن زيارة وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له تعكس مدى ما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين من قوة وتطور.

وأوضح أنها تأتي في توقيت تاريخي ومهم في مسار التطورات التي تجري في السودان من حرب الكرامة إلى جهود إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني وإعمار ما دمرته الحرب وإخراج السودان من النفق المظلم الذي أدخلته فيه هذه الحرب ومن وقف ورائها.

وأضاف يوسف أن اللقاء بين رئيس المجلس السيادي ووزير الخارجية المصري كان لقاء مثمراً تم فيه تسليم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشقيقه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي

وأكد أن الرسالة تؤكد على المصير المشترك لشعبي وادي النيل وقال إن البرهان تقدم بالشكر والتقدير للسيسي والشعب المصري الشقيق على حسن استقبال السودانيين الذين انتقلوا إلى مصر بعد الحرب وما قدمته البلاد من خدمات لهم.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه السودانيين في مصر وقد تمت مناقشتها مع الوزير بدر عبدالعاطي، حيث وعد بحلها ومعالجتها.

وحضر اللقاء كل من سفير السودان لدى مصر السفير الفريق أول ركن عماد الدين عدوي، وسفير مصر لدى السودان السفير هاني صلاح .