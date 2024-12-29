الصين تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة

بكين- (أ ش أ)

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى تشوي سانغ موك، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، على خلفية ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة (جيجو إير).

وقال الرئيس الصيني -وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية- "إنه شعر بالصدمة عندما علم أن الحادث تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح".

وأعرب الرئيس الصيني عن خالص تعازيه لكوريا الجنوبية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.