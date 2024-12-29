لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين على مستوى العالم إلى أكثر من 122 مليون شخص

04:55 م الأحد 29 ديسمبر 2024

اللاجئين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بون- (د ب أ)

أشارت إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي.

ونقل بيان عن بيتر رونشتروت-باور، المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا، قوله في بون إن "الأرقام صادمة، ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل. واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاقا مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".

ووفقًا للتقرير السنوي للشريك الألماني للمفوضية، فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان بلغ 4 ,117 مليون شخص في عام 2023.

ويرجع ارتفاع الأعداد بالدرجة الأولى إلى فرار العديد من الأشخاص من السودان بسبب الحرب الأهلية، ولفت البيان إلى أن أكثر من 8 ,11 مليون شخص اضطروا إلى الفرار منذ تصاعد العنف في أبريل2023.

وأضاف البيان أن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار أسهمت أيضا في ارتفاع عدد اللاجئين. وذكر البيان أن الصراع في قطاع غزة وفي لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 7 ,1 مليون شخص قسرًا.

اللاجئين الأمم المتحدة بيتر رونشتروت-باور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الغد.. زيادة أسعار مصنعيات الذهب ومستشار التموين يكشف السبب
سمكة قرش تهاجم سائحين فى مرسى علم.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر
كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات