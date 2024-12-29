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استشهاد مواطن وزوجته في قصف للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

07:37 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

قصف غزة

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وكالات

استشهد اليوم الأحد، مواطنان، في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي، شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا الفلسطينية.

واستشهدا الموطنان بينما أصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في منطقة كف ميراج شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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