الرئيس الجابوني يعلن دعم مصر في سباق اليونسكو

(د ب أ)

أعلن رئيس الجابون أوليجي انجيما اليوم الجمعة عن قراره بسحب مرشح بلاده فى سباق "اليونسكو".

جاء ذلك خلال استقبال انجيما، وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي أُثناء زيارته الرسمية إلى الجابون اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

شارك في اللقاء خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث استعرض رؤيته بالنسبة لترشحه للمنصب، مؤكداً أنه مرشح عن جميع الدول الأفريقية والعربية فى سباق الترشح.

وأعلن انجيما دعم المرشح المصري خالد العنانى فى سباق الترشح باعتباره المرشح الأفريقى، وقامت الحكومة الجابونية بإصدار بيان رسمى ناشدت فيه دعم الترشيح المصرى، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي على "دعم مصر لمسار المرحلة الانتقالية في الجابون، والجدول الزمني الخاص باستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مقدماً التهنئة على نجاح الاستفتاء على الدستور الجابوني".