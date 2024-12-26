لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تقرير: غانا تعتزم إتاحة دخول البلاد لجميع الأفارقة بدون تأشيرة

11:58 م الخميس 26 ديسمبر 2024

رئيس غانا نانا أكوفو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكرا م - (د ب أ)

وقع رئيس غانا نانا أكوفو- أدو أمرا تنفيذيا يسمح لأي مواطن أفريقي بزيارة البلاد دون طلب تأشيرة دخول، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتم توقيع سياسة الدخول بدون تأشيرة في 18 ديسمبر وستدخل حيز التنفيذ في السابع من يناير، الذي سيكون آخر يوم لأكوفو- أدو في المنصب، حسبما ذكرت قناة "جوي نيوز" التي يقع مقرها في العاصمة أكرا.

وعمل أكوفو- أدو، الذي يستعد لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جون ماهاما، على دعم السياحة على مدار الثمانية أعوام الأخيرة له في المنصب.

وتنضم غانا، بالسياسة الجديدة إلى دول أخرى، مثل جامبيا ورواندا، اللتين فتحتا حدودهما أمام الزوار الأفارقة في الزيارات القصيرة بدون تأشيرة في السنوات القليلة الماضية.

رئيس غانا نانا أكوفو تأشيرة غانا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة