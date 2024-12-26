تقرير: غانا تعتزم إتاحة دخول البلاد لجميع الأفارقة بدون تأشيرة

أكرا م - (د ب أ)

وقع رئيس غانا نانا أكوفو- أدو أمرا تنفيذيا يسمح لأي مواطن أفريقي بزيارة البلاد دون طلب تأشيرة دخول، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتم توقيع سياسة الدخول بدون تأشيرة في 18 ديسمبر وستدخل حيز التنفيذ في السابع من يناير، الذي سيكون آخر يوم لأكوفو- أدو في المنصب، حسبما ذكرت قناة "جوي نيوز" التي يقع مقرها في العاصمة أكرا.

وعمل أكوفو- أدو، الذي يستعد لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جون ماهاما، على دعم السياحة على مدار الثمانية أعوام الأخيرة له في المنصب.

وتنضم غانا، بالسياسة الجديدة إلى دول أخرى، مثل جامبيا ورواندا، اللتين فتحتا حدودهما أمام الزوار الأفارقة في الزيارات القصيرة بدون تأشيرة في السنوات القليلة الماضية.