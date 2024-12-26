بسبب تغيرات المناخ.. وزير روسي يتوقع زيادة حالات الطوارئ في مختلف المناطق

وكالات

قال وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، إن عدد الظواهر الطبيعية الأكثر خطورة سيتزايد لاحقا، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الطوارئ في مختلف المناطق.

وأضاف الوزير: "تقوم توقعاتنا هذه على أساس المعطيات الواردة من مصلحة الأرصاد الجوية الروسية "روس هيدروميت"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار الوزير إلى أن "الخبراء يسجلون سنويا زيادة في عدد الظواهر المناخية الخطيرة، ويربطون ذلك بتغيرات المناخ، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في عدد حالات الطوارئ".

وشدد على أنه تتم أكثر فأكثر، ملاحظة درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي، وكذلك الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، وتساقط حبات البرد، والفيضانات، والجفاف.

ويرى الوزير أنه يجب على جميع المؤسسات والهيئات المدرجة في النظام الموحد للوقاية من الطوارئ والرد عليها، أن تقوم بتنفيذ تدابير وقائية لتقليل عواقب حالات الطوارئ الطبيعية، مثل الفيضانات على سبيل المثال.

وقال كورينكوف: "اعتبارا من هذا العام، أصبح من الممكن استخدام تربة القاع المستخرجة في حالة وجود تهديد أو حالة طوارئ، وهذا سيسمح لنا باستعادة قدرة القنوات والمجاري النهرية، دون انتظار تفاقم الوضع".