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توقع موته عام 2024.. تفاصيل جديدة حول السعودي منفذ عملية الدهس في ماجديبورج

12:32 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

حادث الدهس في ألمانيا

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(وكالات)

كشفت مجلة "شبيجل" الألمانية، عن تفاصيل جديدة في قضية السعودي طالب العبد المحسن، الذي نفذ الهجوم في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج، بألمانيا والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 200.

وذكرت التحقيقات أن العبد المحسن، الذي قاد الهجوم، ترك وصية في السيارة التي استخدمها، أعلن فيها تبرعه بكل ممتلكاته للصليب الأحمر الألماني بعد وفاته.

وأضافت "شبيجل" أنه لم يتم العثور على أي رسائل سياسية أو أيديولوجية في الوصية، مما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.


وتبين أن العبد المحسن استأجر السيارة التي استخدمها في 11 ديسمبر، أي قبل أسبوع من تنفيذ الهجوم.

كما تم الكشف عن أنه أجرى مقابلة مع مدونة أمريكية مناهضة للإسلام في اليوم التالي، حيث أبدى إعجابه بالأيديولوجيات اليمينية المتطرفة ورجل الأعمال أليكس جونز، المروج لنظريات المؤامرة.

وقبل الحادثة بفترة، كان العبد المحسن قد نشر عدة رسائل على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها منصة "إكس"، يذكر فيها أنه يتوقع أن يموت في عام 2024، قائلًا إنه يسعى لتحقيق "العدالة مهما كلف الثمن".


ووقعت حادثة الدهس مساء الجمعة الماضية، في سوق عيد الميلاد في ماجديبورج، التي كانت مكتظة بالمتسوقين.

وقالت السلطات الألمانية إن منفذ الهجوم هو طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا، وكان معروفًا بمواقفه اليمينية المتطرفة ودعمه للأيديولوجيات المعادية للإسلام.

ألمانيا سوق عيد الميلاد مدينة ماجديبورج
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