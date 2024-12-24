جزر القمر تنشئ لجنة إدارة الأزمات بعد مرور إعصار شيدو بجزيرة مايوت

موروني- (أ ش أ)

قررت حكومة جزر القمر تشكيل لجنة وطنية لإدارة مرحلة ما بعد أزمة مرور إعصار "شيدو المدمر" الذي ألحق أضرارا واسعة بالبنية التحتية والممتلكات.

وقال رئيس اللجنة الجديدة بحكومة جزر القمر راؤول إيفون ديلابير - في بيان أذاعه راديو فرنسا الدولي - إنه بالتعاون مع فرنسا تم إعطاء الأولوية لجزيرة مايوت، المتضررة بشدة، حيث تم وضع خطة مساعدة لها والتخطيط لإرسال شحنات من السلع الأساسية.

وأضاف أن حكومته أجرت مفاوضات لمرسال أول قارب لنقل المساعدات إلى جزيرة مايوت، حيث يتم بالفعل توزيع المياه والغذاء.

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدنى قامت أيضًا بجمع التبرعات، وإرسالها إلى السكان المتضررين في جزيرة مايوت، وبالاتفاق المتبادل، يستخدمون القارب ماريا جالانتا الذي استأجرته الدولة لنقل هذه التبرعات".

ولفت ديلابير إلى أنه بعد إرسال الشحنة الأولى من المياه، من المقرر أن يتم قريباً شحن 27 طناً من الأرز و10 حاويات من المياه، إلى جزيرة مايوت لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.