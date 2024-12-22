مسؤول أمريكي: صفقة الأسرى قد تُحسم الأسبوع المقبل

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن صفقة الأسرى قد تحسم الأسبوع المقبل ويبدو أن حماس ترغب في إتمامها لتجنب إغضاب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن حالة من التفاؤل تسود بين وزراء الكابينت بشأن قرب صفقة إطلاق سراح الأسرى، لافتة إلى أن بعثة إسرائيل في قطر سجلت تقدما في عدة قضايا مرتبطة بصفقة إطلاق سراح الأسرى وإن كان لا يزال هناك فجوات.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلت عن قيادي في حماس، أمس السبت، قوله إن الاتفاق بشأن غزة يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط جديدة.

‏وأشار القيادي في حركة حماس، إلى أن الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين والإعمار.