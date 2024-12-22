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‏‎ وزيرا خارجية مصر وروسيا يناقشان التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في سوريا وغزة

07:22 م الأحد 22 ديسمبر 2024

بدر عبد العاطي

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وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلاله مختلف أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المناقشات تناولت متابعة المشروعات التنموية المشتركة، لا سيما المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الطاقة النووية بالضبعة.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور السياسي على المستوى الوزاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيسين المصري والروسي خلال قمة البريكس في كازان.

كما استعرض الجانبان المستجدات في سوريا، مؤكدين ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع تعزيز التنسيق الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا بما يضمن مصالح الشعب السوري ويمهد لإعادة الاستقرار.

وفيما يتعلق بغزة، تطرّق الاتصال إلى الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل التصعيد الراهن.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سيرجي لافروف قمة البريكس سوريا روسيا
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