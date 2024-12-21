زيلينسكي يتعهد بشن مزيد من الضربات على أهداف داخل روسيا

كييف - (أ ب)

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشن المزيد من الهجمات على منشآت عسكرية في روسيا، بعدما ضربت أوكرانيا مدينة قازان الروسية وقرية في منطقة كورسك الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن زيلينسكي قوله في خطاب مصور مساء اليوم السبت في كييف: "قطعا سنواصل ضرب الأهداف العسكرية الروسية، بالمسيرات والصواريخ أوكرانية الصنع بصورة متزايدة، واستهداف القواعد العسكرية بصورة خاصة والبنية التحتية العسكرية الروسية المستخدمة في هذا الإرهاب ضد شعبنا".

وأضاف أن عمليات التطهير بعد هجوم بصواريخ باليستية على كييف أمس الجمعة انتهى قبل قليل.

وأشار الرئيس أيضا إلى أن عيادة لعلاج السرطان في منطقة خيرسون جنوبي البلاد تعرضت لضربة اليوم، و"لحسن الحظ، لم يسقط قتلى أو مصابون، وتوجه الأشخاص، المرضى والطاقم الطبي، إلى ملجأ".

ونقلت أوكرانيا الحرب إلى قلب روسيا صباح اليوم بهجمات بطائرات بدون طيار، حيث ذكرت السلطات المحلية أنها ألحقت أضرارا بمبان سكنية، في مدينة قازان، في منطقة تتارستان، على بعد أكثر من 600 ميل (1000 كيلومتر) من خط المواجهة.

وذكرت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان، رستم مينيخانوف أن ثماني طائرات بدون طيار هاجمت المدينة، وأصابت ست منها مبان سكنية، وأصابت واحدة منشأة صناعية وتم إسقاط واحدة فوق أحد الأنهار، حسب البيان الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأظهر مقطع فيديو، منشور على قناة أسترا الإخبارية المحلية على تطبيق تليجرام وتم التحقق من صحته من قبل وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، طائرة بدون طيار تحلق فوق الطوابق العليا من مبنى شاهق الارتفاع.