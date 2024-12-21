تقارير: الغارات في صنعاء استهدفت بوابة المستشفى الجمهوري

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة عطان في العاصمة صنعاء.

‏ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر، قولها إن الغارات في صنعاء تركزت على جبل نقم وجبل عطان ومجمع العرضي، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت بوابة المستشفى الجمهوري في العاصمة اليمنية.

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم السبت، إن الغارة التي استهدفت اليمن منذ قليل لم تقم بها إسرائيل بل الولايات المتحدة.

بدورها، أكدت هيئة البث العبرية، أن الهجوم على العاصمة اليمنية صنعاء ليس إٍسرائيليا.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، بأن عدونا استهدف العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال يستعد لهجوم آخر في اليمن، موضحين أن هذه المرة ستحاول إسرائيل إشراك دول أخرى في الهجوم.

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن حكومة الاحتلال نقلت رسالة للأمريكيين بأنها تتوقع زيادة هجماتهم على جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية الموالية لإيران، مضيفا "نقلنا رسالة للتحالف الدولي تؤكد أن هجمات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر سياسي، قوله إن الصراع مع الحوثيين يتصاعد، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل التعبئة الكاملة لواشنطن لزيادة الهجوم عليهم.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" نصر الدين عامر، اليوم السبت، إن الجماعة طورت صواريخها وقدراتها، مؤكدا أن المعركة تتصاعد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران دخلت هذه المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي تعلم تكلفتها، مشددا على أنها لا تخشى الاعتداءات الإسرائيلية ومستعدة لكل السيناريوهات.

وأكد عامر أن عمليات الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي فاعلة ومؤثرة، لافتا إلى أن إسرائيل وصلت إلى قناعة بأنها لم تعد محمية بدفاعات جوية منيعة.

وشدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، على أن الجماعة اليمنية لن توقف عملياتها ضد إسرائيل طالما تواصل عدوانها على غزة.