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سوريا.. تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال

08:12 م السبت 21 ديسمبر 2024

مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بتعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت إلى أن مرهف أبو قصرة هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام.

وقالت القيادة العامة في سوريا في بيان، اليوم السبت، إن القيادي أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وأشارت القيادة العامة في سوريا، إلى أن الشرع صرح بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وقبل أيام، أفادت تقارير إعلامية، بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، يجتمع مع عدد من قادة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماعات الشرع مع الفصائل بكل أطيافها تهدف إلى تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل إليها.

مرهف أبو قصرة وزارة الدفاع السورية سوريا حكومة سوريا
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