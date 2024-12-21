وزيرة الداخلية الألمانية تتعهد بالكشف عن ملابسات حادث سوق عيد الميلاد



وكالات

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية بالعمل على كشف ملابسات حادث الدهس المأساوي الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا، مساء الجمعة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، بعدما اندفعت سيارة تجاه السوق متجاوزة الحواجز، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، وفق تقارير وسائل الإعلام الألمانية.

وعلى إثر الحادث، استدعت السلطات الألمانية قوات احتياط إضافية من الشرطة لتعزيز إجراءات تأمين أسواق أعياد الميلاد، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وشهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا، مساء أمس الجمعة، حادثًا مأساويًا، حيث دهست سيارة مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن السيارة تجاوزت الحواجز واندفعت باتجاه السوق، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وفي أعقاب الحادث، استدعت السلطات الألمانية قوات احتياط إضافية من الشرطة لتعزيز تأمين أسواق أعياد الميلاد، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.