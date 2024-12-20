مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم روسي على كييف

كييف- (د ب أ)

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، مقتل شخص وإصابة تسعة في هجوم صاروخي روسي واسع على المدينة.

وأضاف كليتشكو أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة، حيث إن القصف تسبب في أضرار واسعة، ومازالت الحرائق مستعرة في العديد من الأحياء.

وبحسب الإدارة العسكرية الأوكرانية، استخدمت روسيا الصواريخ الباليستية في الهجوم.

وإلى جانب العديد من المباني وعدد من السيارات، تضرر خط أنابيب تدفئة أيضا، حيث تعطلت إمدادات التدفئة لمئات من المنازل وأكثر من 12 منشأة طبية ومدرسة ورياض أطفال نتيجة للقصف، بحسب كليتشكو.

ودرجات الحرارة حاليا في كييف فوق الصفر مباشرة.

كما أصابت الطائرات المُسيرة الروسية أهدافا في منطقة كييف الكبرى، واستهدفت في الأساس المستودعات ، بحسب أجهزة الطوارئ.

واندلع حريق في مستودع كبير يغطي مساحة 15 ألف متر مربع بالقرب من مطار بوريسبييل الذي يقع خارج العاصمة إلى الجنوب الشرقي.

وخلال شهور الشتاء الأكثر برودة، تستهدف روسيا على نحو منتظم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على أمل إضعاف الروح المعنوية بين سكان البلاد.