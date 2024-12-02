طعام واحد يكفي اثنين.. طفل فلسطيني بغزة يتقاسم طعامه مع ببغائه (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفل فلسطيني أثناء إطعامه ببغائه داخل القفص، رغم الظروف القاسية التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وزامنها فرض الاحتلال الإسرائيلي قيود قاسية على وصول الطعام إلى سكان القطاع.
وخلال الفيديو، تقاسم الصغير الذي بدت ملامحه مجهدة قطعة خبز بسيطة كان يتناولها مع الببغاء، ليأخذ منها نصيبًا ويجعل للطائر منها نصيب.
في ظل المجاعة التي يعانيها سكان القطاع.. عدسة ناشطة فلسطينية توثق تقاسم طفل فلسطيني لقمة من الخبز مع ببغائه، بسبب نقص إمدادات الطعام داخل عدة مناطق في قطاع غزة.#طفل #طعام #ببغاء #ريل #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/aUwDVUByRp— RT Arabic (@RTarabic) December 2, 2024
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