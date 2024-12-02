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طعام واحد يكفي اثنين.. طفل فلسطيني بغزة يتقاسم طعامه مع ببغائه (فيديو)

05:17 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

طفل فلسطيني بغزة يتقاسم طعامه مع ببغائه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفل فلسطيني أثناء إطعامه ببغائه داخل القفص، رغم الظروف القاسية التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وزامنها فرض الاحتلال الإسرائيلي قيود قاسية على وصول الطعام إلى سكان القطاع.

وخلال الفيديو، تقاسم الصغير الذي بدت ملامحه مجهدة قطعة خبز بسيطة كان يتناولها مع الببغاء، ليأخذ منها نصيبًا ويجعل للطائر منها نصيب.



الببغاء طفل فلسطيني غزة مجاعة غزة
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