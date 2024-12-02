صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و466 فلسطينيًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و466 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105 ألفًا و358 شخصا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و108 مصابين.