البحرية الفلبينية تتعقب غواصة روسية في بحر الصين الجنوبي

مانيلا، الفلبين- (د ب أ)

قال مسؤول أمني، اليوم الاثنين، إن الجيش الفلبيني دفع بسفينة بحرية وطائرات تابعة للقوات الجوية لمراقبة غواصة روسية مرت عبر بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الغربي للبلاد الأسبوع الماضي.

وقال جوناثان مالايا مساعد المدير العام لمجلس الأمن القومي إن الغواصة الروسية عرفت عن نفسها ردا على استفسار من البحرية الفلبينية عبر اللاسلكي قائلة إنها في طريقها إلى مدينة فلاديفوستوك بشرقي روسيا بعد مشاركتها في تدريب مع البحرية الماليزية.

وأوضح مالايا بأن الغواصة، مثل السفن الأجنبية الأخرى، لها حق "المرور بحسن نية" في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، لكنها لا تزال تثير القلق بعدما تم رصدها يوم الخميس على بعد حوالي 80 ميلا بحريا (148 كيلومترا) قبالة مقاطعة ميندورو الفلبينية.

وأضاف مالايا أنه تم رصد الغواصة بعد ظهورها على السطح بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (الإبن) للصحفيين عندما سئل عن الغواصة "كل هذا مثير للقلق للغاية، فأي اختراق لبحر الفلبين الغربي أو منطقتنا الاقتصادية الخالصة أو خطوطنا الملاحية الأساسية هو أمر مثير للقلق للغاية. لذا، نعم، إنها مجرد حادثة أخرى".

واستخدم ماركوس الاسم الفلبيني لبحر الصين الجنوبي، حيث تواجه بلاده، بالإضافة إلى فيتنام وماليزيا وإندونيسيا ودول ساحلية أخرى، استفزازات متزايدة من جانب الصين، التي تطالب بالسيادة على الممر المائي المزدحم بشكل كامل فعليا.