الكونغو الديمقراطية: زيادة الحالات المشتبه بها بجدري القردة

كينشاسا- (أ ش أ)

كشف وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، روجر كامبا، عن ارتفاع معدل الوفيات بجدري القردة حاليا من 0.21% إلى 1% وزيادة معدل الحالات المشتبه بها من 478 حالة إلى 893 حالة.

وذكر وزير الصحة الكونغولي خلال استعراض الحالة الوبائية في اجتماع لمجلس الوزراء أن "70% من الحالات المشتبه إصابتها بجدري القردة والتي جرى الإبلاغ عنها كانت في مقاطعات كيفو الجنوبية وتشوابا وأوبانجي الجنوبية وكيفو الشمالية"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأضاف أن "التطعيم واستقبال اللقاحات المضادة لجدري القردة يستمر بقدر ما، ويستفيد المرضى من رعاية طبية مجانية. كما تقوم الفرق الطبية بتتبع المخالطين للحالات المشتبه بها في المناطق الصحية المعنية".

وفيما يخص الإصابات بجدري القردة في مقاطعة تنجانيقا، أشار الوزير إلى أن "العدد الإجمالي للحالات المشتبه إصابتها بجدري القردة بلغ 151 حالة منها 10 حالات مؤكدة بالمرض ولم تُسجل أية وفيات بالمرض حتى الآن".

وتأتي هذه الزيادة في معدل الوفيات الناجمة عن جدري القردة في وقت قررت فيه لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الإبقاء على وباء الجدري القردي كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا في اجتماعها الثاني الذي عُقد في 22 نوفمبر الماضي.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن هذا القرار كان ضروريا بسبب الزيادة المستمرة في الحالات وانتشارها الجغرافي والتحديات التشغيلية المستمرة والحاجة إلى استجابة منسقة بين البلدان والشركاء.

وفيما يتعلق بالكوليرا، قال الوزير الكونغولي إن الأسبوع الـ 47 لتفشي المرض شهد زيادة في عدد الحالات الجديدة المشتبه إصابتها بالكوليرا من 403 حالات إلى 466 حالة مع زيادة طفيفة في عدد الوفيات من 6 حالات إلى 9 حالات أي بمعدل وفيات بلغ 1.93%.

وذكر أن "هناك 1208 يشتبه إصابتها بالكوليرا في مقاطعة تنجانيقا منها 98 حالة إصابة مؤكدة. وخلال الأسبوع الماضي، جرى تسجيل 3 حالات وفاة بالكوليرا".

وأضاف أن "بوجه عام تتواصل الرعاية المجانية للحالات في مراكز علاج الكوليرا والتحقق من الحالات المصابة وجمع العينات في المناطق الصحية المتضررة فضلا عن الرصد الشامل للمرض".

جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد الدولة الأكثر تضررا من وباء جدري القردة تليها بوروندي ثم نيجيريا.