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وزير الخارجية السعودي يترأس وفد بلاده في مؤتمر القاهرة لمساعدة غزة

12:09 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الأمير فيصل بن فرحان

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الرياض- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى مصر مساء أمس الأحد؛ لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن "الاجتماع الوزاري سيبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود".

ويضم وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة.

الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر القاهرة غزة وزير الخارجية السعودي
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