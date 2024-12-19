الرئيس التركي يثمن دور مصر في دعم برامج الشباب لتمكينهم اقتصاديًا

القاهرة- (مصراوي):

ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دور مصر التي تلعبه في دعم برامج الشباب سعيا منها لتمكينهم اقتصاديا.

وأكد أردوغان خلال كلمته في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثمانية النامية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشددًا على ضرورة تبني حلول اقتصادية مبتكرة إلى جانب الحلول السياسية لمعالجة الأزمات الراهنة.

ودعا الرئيس التركي إلى دعم الشباب وريادة الأعمال باعتبارهما مفتاح النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن دول المنظمة تتمتع بميزة ديموجرافية فريدة، حيث يشكل الشباب غالبية السكان، مقارنة بالدول الغربية التي تعاني من شيخوخة سكانها.

وشدد على أهمية تعزيز المهارات الرقمية للشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الشاملة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة هي عوامل أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والصناعة في دول المنظمة.

وفي هذا السياق، أثنى الرئيس التركي على دور مصر في تنظيم القمة وفي دعم برامج تمكين الشباب، مؤكدًا أن تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء سيُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

كما دعا أردوغان إلى توسيع عضوية المنظمة لتعزيز قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام أذربيجان يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.

ووجه الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وجهوده في دعم عمل المنظمة.