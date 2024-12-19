زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل لطلب دعم جديد من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ)

من المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى القادة الأوروبيين في بروكسل، اليوم الخميس، لطلب دعم جديد في الوقت الذي تلقي فيه إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بظلال من عدم اليقين على مصير بلاده.

وتتعرض أوكرانيا لضغوط متزايدة حيث تواجه قواتها المسلحة وضعا صعبا في شرق أوكرانيا وإمكانية أن يحاول ترامب دفع كييف وموسكو إلى محادثات السلام.

ومع ذلك، يمكن لزيلينسكي أن يتوقع ترحيبا وديا وتطمينات في بروكسل، حيث يواصل التكتل التأكيد على التزامه بمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي الجديد، أنطونيو كوستا، الذي سيستضيف قمة الاتحاد الأوروبي لأول مرة، إن قمة الاتحاد الأوروبي "هي مناسبة مهمة لبعث رسالة دعم موحدة وواضحة لأوكرانيا، من أجل السلام الشامل والعادل والدائم".

ومن المرجح أن يتعهد القادة الأوروبيون بزيادة المساعدات العسكرية، بما في ذلك تسليم أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة والصواريخ، بالإضافة إلى المزيد من التدريب والمعدات للجيش الأوكراني.

ومن المتوقع أن يؤكد القادة أيضا، في القمة الأخيرة المقررة للاتحاد الأوروبي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أنه لا ينبغي اتخاذ أي مبادرة لإنهاء الصراع دون أوكرانيا.

ويأتي اجتماع زيلينسكي مع القادة الأوروبيين بعد يوم من لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، وبعض القادة الأوروبيين لمناقشة المزيد من الدعم العسكري لوضع أوكرانيا في وضع أفضل لمفاوضات السلام المحتملة مع روسيا.