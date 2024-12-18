الهجوم على عشرات الإسرائيليين قرب قبر يوسف في نابلس (فيديو)

الهجوم على عشرات الإسرائيليين قرب قبر يوسف في نابل

(وكالات)

أصيب سائق حافلة إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بجروح طفيفة جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس.

و وفقًا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث عندما دخلت حافلة تقل عشرات من أتباع طائفة "براتسلاف الحاسيدية" إلى المنطقة دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، ليتم بعد ذلك استهداف الحافلة، ما دفع الركاب إلى الاحتماء لحين وصول قوات الاحتلال.

יותר מ- 20 חסידי ברלנד (ובהם גם קטינים) נכנסו הלילה באוטובוס לקבר יוסף בשכם ללא אישור וללא תיאום. נהג האוטובוס, שהוריד אותם בשכם והיה בדרכו החוצה, נפגע קל מירי של מחבלים. רק בשלב הזה בצה"ל הבינו שיש עוד ישראלים בתוך קבר יוסף



כוחות רבים של צה"ל מחטיבת שומרון קפצו לקבר, המנגנונים… pic.twitter.com/JZbWlJLko0 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 18, 2024



من جانبها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى – شباب الانتقام والتحرير"، التابعة لحركة فتح في مخيم بلاطة، مسؤوليتها عن إطلاق النار، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على الانتهاكات المستمرة في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الحافلة دخلت المنطقة الواقعة ضمن تصنيف "إيه" في الضفة الغربية، وهي مناطق تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعد مخالفة للقانون الإسرائيلي الذي يحذر مواطنيه من دخول هذه المناطق دون تنسيق.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من إجلاء الركاب وتأمينهم، فيما نُقل السائق المصاب لتلقي العلاج.

وأكد الجيش أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، مع إحالة الركاب إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيقات.