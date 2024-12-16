بدعم أمريكي.. إعلام عبري: إسرائيل تستعد لـ "المهمة الكبرى" ضد إيران

(وكالات)



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد الجيش الإسرائيلي للقيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف إيران، وسط توقعات بدعم من الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولًا عسكريًا بارزًا أبلغ مجموعة من الصحفيين الأسبوع الماضي أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على التخطيط لما وصفه بـ"المهمة الكبرى المقبلة"، مشيرًا إلى أن هذه العملية قد تحظى بدعم واشنطن، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع طهران.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، الوضع الحالي بأنه يمثل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها باتجاه إيران.

وأشار القناة العبرية إلى أن الجيش، بعد سلسلة من العمليات المكثفة في غزة ولبنان وسوريا، يعيد تركيز جهوده نحو الشرق، مستهدفًا المنشآت النووية الإيرانية.



وأضافت القناة العبرية، أن إيران أصبحت الهدف الرئيسي لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التركيز الحالي يدور حول إعداد خطة لضربة محتملة قد تكون لها تداعيات إقليمية كبيرة.

