بعد 10 سنوات من الإغلاق.. السفارة السورية في واشنطن تفتح أبوابها للمواطنين اليوم

وكالات

أعلنت قناة "التلفزيون السوري" نقلًا عن مصادر، أن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وفي مارس 2014، علقت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.

كما أبلغت واشنطن دمشق أنها لن تكون قادرة بعد الآن على تشغيل قنصليتيها في تروي بولاية ميشغين وهيوستن في ولاية تكساس بعد أن قالت السفارة انها لن تقدم أية خدمات قنصلية بعد اليوم.

وعلى خلفية تغير السلطة في سوريا، استأنفت السفارة التركية عملها بعد 12 عاما من وقفها. كما أعلنت فرنسا استئناف الاتصالات الدبلوماسية.