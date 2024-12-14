صور تظهر استعداد روسيا لسحب عتاد عسكري من سوريا
وكالات
أظهرت صور بالأقمار الصناعية نشرتها شركة "ماكسار" تحركات للقوات الروسية في سوريا لجمع عتادها العسكري في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية استعدادا لسحبه على ما يبدو.
وتظهر الصور -التي التقطت أمس الجمعة- طائرتين من طراز "أنتونوف إيه إن-124" -وهي من أكبر طائرات الشحن في العالم- بقاعدة حميميم، وقد فُتحت مقدمة كل منهما.
وقالت "ماكسار" إن "طائرتين للنقل الثقيل من طراز "إيه إن-124″ موجودتان في المطار، وفي وضع استعداد لتحميل العتاد".
وأضافت أنه "في مكان قريب يجري تفكيك مروحية مقاتلة من طراز "كيه إيه-52″، ويجري إعدادها على الأرجح لنقلها، في حين تستعد أجزاء من وحدة الدفاع الجوي "إس-400″ بالمثل للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية".
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