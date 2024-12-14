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صور تظهر استعداد روسيا لسحب عتاد عسكري من سوريا

10:17 ص السبت 14 ديسمبر 2024

صور تظهر استعداد روسيا لسحب عتاد عسكري من سوريا

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وكالات

أظهرت صور بالأقمار الصناعية نشرتها شركة "ماكسار" تحركات للقوات الروسية في سوريا لجمع عتادها العسكري في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية استعدادا لسحبه على ما يبدو.

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وتظهر الصور -التي التقطت أمس الجمعة- طائرتين من طراز "أنتونوف إيه إن-124" -وهي من أكبر طائرات الشحن في العالم- بقاعدة حميميم، وقد فُتحت مقدمة كل منهما.

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وقالت "ماكسار" إن "طائرتين للنقل الثقيل من طراز "إيه إن-124″ موجودتان في المطار، وفي وضع استعداد لتحميل العتاد".

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وأضافت أنه "في مكان قريب يجري تفكيك مروحية مقاتلة من طراز "كيه إيه-52″، ويجري إعدادها على الأرجح لنقلها، في حين تستعد أجزاء من وحدة الدفاع الجوي "إس-400″ بالمثل للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية".

روسيا القوات الروسية سوريا قاعدة حميميم الجوية اللاذقية
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