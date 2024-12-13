سوريا.. حشود غفيرة تشارك في "جمعة النصر" وسط دعوات بالوحدة

(د ب أ)

خرج مئات الآلاف من السوريين في عموم المدن والساحات اليوم احتفالاً بسقوط النظام السوري في جمعة أُطلق عليها "جمعة النصر ".

وشهدت العاصمة دمشق أكبر حشد جماهيري امتد من ساحة المسكية أمام الجامع الأموي الشهير في دمشق لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات عقب انتهاء صلاة الجمعة.

كما وصل إلى الساحة مئات الاف من عموم مناطق العاصمة دمشق وريفها وغص أوتوستراد المزة على رحابته بآلاف السيارات التي قدمت من مناطق أرياف دمشق الغربية والجنوبية ومناطق محافظة القنيطرة.

وقال أحمد صلاح وهو من حي القدم جنوب العاصمة دمشق وهو في العقد الخامس من عمره ويعمل موظفا في مؤسسة حكومية " لأول مرة أشارك في مسيرة أو احتفال وطن، كنا نساق الى تلك المسيرات التي يدفعنا إليها النظام منذ كنت طفلا في المدرسة حتى عملي الوظيفي الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً ".

وأضاف صلاح لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) "الجميع يشارك بالاحتفال الذي أقيم اليوم في دمشق بقناعة تامة ويهتفون لبناء سوريا الجديدة".

ويردد محمد الحريري من محافظة درعا خلال وجوده في ساحة الأمويين عبر مكبر للصوت يحمله بيده أغاني لأول مرة تردد في ساحة الأمويين " ارفع راسك فوق أنت سوري حر – ندوسهم ندوسهم بيت الأسد ندوسهم يا ماهر النعيمي بسيفك اقطع روسهم – سوريا حرة حرة والأسد هرب برااا ( إلى الخارج)".

وقال الحريري لـ ( د ب أ ) " كنا على قناعة بأننا سوف نصل إلى ساحة الأمويين يوماً ما قدمنا الآف الشهداء حتى وصلنا إلى هذه الساحة وطرد الأسد وعصابته ".

وشهدت ساحة الأمويين وصول فرق الأغاني الشعبية من مناطق محيط بالعاصمة دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة وباقي المحافظات السورية.

وفي محافظة حماة وسط سوريا شهدت ساحة العاصي وهي الميدان الرئيسي مشاركة مئات الآف من أبناء محافظة حماة وريفها.

وقال أنور قدور " كنا نتخفى عندما نشارك بالمظاهرات خوفاً من عناصر الأمن الذين يقومون بتصوير المتظاهرين ثم يلاحقونهم، إلى منازلهم، الأمر الذي دفع مئات الشباب للهروب خارج المنطقة ".

وأضاف قدور " اليوم نعود إلى ساحة العاصي التي خرجت فيها أول مظاهرة تحت اسم جمعة الكرامة واليوم نعود إليها بعد 13 عاما باسم جمعة النصر ".

وقال محمود عمر في مدينة حلب " لأول مرة أشاهد مسيرة في مدينة حلب دون رفع صورة الرئيس لم نكن نصدق أن نظام بشار الأسد سقط ".

وشهدت كل المناطق التي تحت سيطرة الجيش الوطني مسيرات احتفالية، حتى المدن التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال شرق البلاد.