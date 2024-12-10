برئاسة البشير.. الحكومة السورية الانتقالية تتسلم مقاليد السلطة

وكالات

تسلمت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة محمد البشير رسميا مقاليد السلطة.

وجاء جاء تعيين البشير، بعد اجتماع مع القائد العسكري في إدارة عمليات الفصائل المسلحة، أحمد الشرع المعروف بـ" محمد الجولاني"، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي تولى تسيير شؤون الحكومة في مراحل سابقة،حيث الاجتماع تناول ترتيبات نقل السلطة بهدف تجنب انهيار النظام السياسي في سوريا وتحقيق انتقال سلس للحكم.

وكانت مصادر بالإدارة السياسية السورية، قد قالت للجزيرة، إن حكومة محمد البشير لتصريف أعمال المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب.

وأضافت أنه سيتم النظر بحالة الجيش الحالي وإعادة ترتيب أوضاعه، مشيرة إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال.

وأكدت أن حكومة تصريف الأعمال ستهيئ الأجواء لحكومة دائمة، مضيفة أن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة.

وأفادت بأن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.