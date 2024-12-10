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البنتاجون: نحاول العثور على مخزون من الأسلحة الكيميائية في سوريا

07:34 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

البنتاجون

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وكالات

أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، أن الولايات المتحدة تعتقد أن سوريا لديها مخزون من الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن واشنطن تحاول العثور عليها لمنع استخدامها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سينج: "بفضل عمل شركائنا الآخرين، نحاول التأكد من عدم وقوع هذه الأسلحة الكيميائية في أيدي أولئك الذين يريدون استخدامها ضد المدنيين أو ضد قواتنا الأمريكية أو شركائنا في المنطقة، ليس لدينا قوات أمريكية، منخرطة في مطاردتها".

وفي الوقت نفسه، رفضت الكشف عن معلومات حول من هم هؤلاء الشركاء، وما إذا كانت الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية معهم وأين يمكن أن تكون هذه الأسلحة في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع التطورات الأخيرة في سوريا، داعية البلاد إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتعتقد المنظمة أن الإعلان السوري بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".

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