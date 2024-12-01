بدعم نتنياهو.. بن غفير يؤكد مضيه نحو مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

(مصراوي)

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد دعوته لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الفرصة التاريخية" لتشجيع ما أسماه "الهجرة الطوعية"، وذلك خلال تصريحات له لإذاعة الجيش الإسرائيلي .

وأكد بن غفير أنه يعمل على تعزيز هذه الخطة بالتعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف "الظروف الحالية مواتية لدفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة الطوعية، وبدأت ألاحظ انفتاحًا على هذه الفكرة"، وأشار إلى أن الاستيطان في غزة يجب أن يكون جزءًا من السياسات الإسرائيلية، موضحًا أن "الانتصار الحقيقي على الأعداء يأتي من خلال السيطرة على الأراضي".

كما أبدى الوزير الإسرائيلي استعداده للاستقالة في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يحقق جميع الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن الصفقة المطروحة حاليًا "لن تضمن عودة جميع الأسرى".

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد طالب، بإعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد سكانه الفلسطينيين إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة.

كما أعلن النائب في الكنيست، أفيخاي بورون، من حزب الليكود، دعمه لاقتطاع أجزاء من غزة للاستيطان فيها.