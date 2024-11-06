هدم منزل وسقوط 4 شهداء.. ماذا حدث في بلدة قباطية جنوب جنين؟

وكالات

انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أن أسقطت 4 شهداء ودمارًا واسعًا، بحسب ما ذكرته وفا.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي المنزل الذي كانت تحاصره منذ ظهر أمس الثلاثاء بشكل كامل، إذ استشهد الشاب "عبد الله أبو زيد"، بعد إصابته برصاص قناص، وجرى نقلة لمركز طبي في البلدة.

وباستشهاد "أبو زيد" يترفع عدد الشهداء في قباطية إلى 4 شهداء، إذ استشهد الشابين: "مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة"، بعد إطلاق النار عليهما داخل مركبتهما في أحد شوارع البلدة.

كما استشهد الشاب "نصر كميل" بعد إصابته برصاص قناص في الصدر وهو على سطح منزله.

كانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة من بعد ظهر أمس الثلاثاء، وحاصرت أحد المنازل وأطلقت النار بشكل كثيف عليه، وقصفته بقذائف الأنيرجا قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على فلسطين في 7 أكتوبر 2023 إلى 775 شهيدا، بينهم 167 طفلا.