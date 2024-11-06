إعلان

هدم منزل وسقوط 4 شهداء.. ماذا حدث في بلدة قباطية جنوب جنين؟

01:19 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أن أسقطت 4 شهداء ودمارًا واسعًا، بحسب ما ذكرته وفا.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي المنزل الذي كانت تحاصره منذ ظهر أمس الثلاثاء بشكل كامل، إذ استشهد الشاب "عبد الله أبو زيد"، بعد إصابته برصاص قناص، وجرى نقلة لمركز طبي في البلدة.

وباستشهاد "أبو زيد" يترفع عدد الشهداء في قباطية إلى 4 شهداء، إذ استشهد الشابين: "مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة"، بعد إطلاق النار عليهما داخل مركبتهما في أحد شوارع البلدة.

كما استشهد الشاب "نصر كميل" بعد إصابته برصاص قناص في الصدر وهو على سطح منزله.

كانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة من بعد ظهر أمس الثلاثاء، وحاصرت أحد المنازل وأطلقت النار بشكل كثيف عليه، وقصفته بقذائف الأنيرجا قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على فلسطين في 7 أكتوبر 2023 إلى 775 شهيدا، بينهم 167 طفلا.

الجيش الاسرائيلي زير الدفاع الإسرائيلي الجديد لدة قباطية نوب جنين وات الاحتلال صف منازل صف فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شرقي غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

نتائج أولية.. ترامب يكتسح هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا
ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)