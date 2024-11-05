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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و 391 فلسطينيًا

05:31 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ارتفاع إجمالي الشهداء الفلسطينيين أرشيفية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و391 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 102 ألف و347 مصابا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد من المجازر وصل منها إلى المستشفيات عدد من الشهداء والجرحى.

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