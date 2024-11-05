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الانتخابات الأمريكية.. تعادل هاريس وترامب في بلدة "ديكسفيل نوتش"

01:52 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

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القاهرة- مصراوي

كشف أول فرز للأصوات الحضورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تعادل نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

فبعد فرز الأصوات الـ6 ببلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيوهامبشاير، حصل كل من ترامب وهاريس على 3 أصوات.

وديكسفيل نوتش هي أول بلدة أمريكية تكمل التصويت الحضوري، وهو تقليد يعود إلى عام 1960 من تاريخ البلاد.

الانتخابات الأمريكية ديكسفيل نوتش انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس
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