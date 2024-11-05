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ابنة المهاجرين.. من هي كامالا هاريس الرئيسة المحتملة لأمريكا؟ (فيديو)

12:57 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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بي بي سي

تميزت مسيرة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ومرشحة الحزب الديمقراطي، من المدعية العامة إلى السياسية، بالعديد من الإنجازات، وفي حال فازت ابنة المهاجرين بالسباق إلى البيت الأبيض، فسوف تصنع التاريخ كأول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.

كانت رحلتها إلى القمة فريدة من نوعها ومليئة بالتحديات، فمن هي كامالا هاريس التي قد تصبح أول سيدة تصل لمنصب الرئاسة في التاريخ الأمريكي؟

كانت هاريس قبلت رسميًا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، إذ ألقت خطابها الرئيسي، معلنة قبولها خوض غمار السباق للبيت الأبيض ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

ومع نهاية عام 2019، كانت حملة عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، قد انتهت، لتخرج هاريس من سباق التنافس على الترشح.

وفي يناير 2021، كان مقدرًا لـهاريس أن تدخل البيت الأبيض، ولكن كنائبة للرئيس، وذلك بعد أن اختارها بايدن الذي أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة، وبذلك أصبحت هاريس أول امرأة وأول أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

هذا المحتوى من

BBC
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