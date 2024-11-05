إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك أمس في جنوب لبنان، بحسب سكاي نيوز.

وأطلق حزب الله اللبناني عدة دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، إذ أُطلق حوالي 90 صاروخا بحلول مساء أمس الإثنين، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم اعتراض بعضها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي، بينما سقطت صواريخ أخرى على أراض خالية، حسبما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما وضربت منصة إطلاق في لبنان أُطلق منها 30 من هذه الصواريخ، بحسب بيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن 5 هجمات على إسرائيل، بما في ذلك هجمات على مدينة حيفا الساحلية ومدينة صفد في الجليل.

تأتي الهجمات الأخيرة بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل يوم الأحد.

ويواصل حزب الله، المدعوم من إيران، إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام، وترد إسرائيل بشن غارات جوية ضخمة وهجوم بري.