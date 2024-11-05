قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتصيب عدد من المواطنين

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في العديد من الشوارع والأحياء، خصوصا شارع الواد، ومنطقة المرج، وخلة نوفل، ومنطقة المساكوة، وغيرها.

وداهمت تلك القوات العديد من المنازل، عرف من أصحابها: "عائلة عبد الرحمن أبو قمر، وعائلة أبو العمرين".

وبحسب مصادر محلية، نكل جنود الاحتلال، بعدد من الشبان في منطقة المساكوة، وأصابوا بعضهم برضوض وخدوش نازفة وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم.