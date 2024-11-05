تعاون بين موسكو وطهران.. صاروخ روسي يُطلق قمرين اصطناعيين إيرانيين للمدار

موسكو - (أ ب)

أُطلق صاروخ روسي اليوم الثلاثاء، بنجاح إلى الفضاء، حاملًا زوجًا من الأقمار الاصطناعية الإيرانية إلى المدار، مما يعكس التعاون المتزايد بين موسكو وطهران.

وانطلق صاروخ "سويوز" كما هو مقرر من منصة إطلاق "فوستوكني" في شرق روسيا البعيد، إذ وضع حمولته في مدار محدد بعد 9 دقائق من الإطلاق.

وكان الصاروخ يحمل اثنين من أقمار المراقبة الأرضية الروسية وعدة عشرات من الأقمار الصناعية الصغيرة، بما في ذلك القمران الإيرانيان.

وكان القمران الاصطناعيان الإيرانيان، المسميان كوثر وهدهد، هما الأولين المطلقين نيابة عن القطاع الخاص في البلاد.

وتخطط موسكو وطهران لمزيد من تعزيز العلاقات مع "شراكة استراتيجية شاملة" من المقرر توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المخطط لها إلى روسيا، ولم يتم تحديد موعد هذه الزيارة بعد، لكن الكرملين قال إنها قد تحدث قريبا.