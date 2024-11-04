السودان.. البرهان يعتمد قرارًا بإنهاء تكليف وتعيين وزير الإعلام

وكالات

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضي بإنهاء تكليف دكتور جراهام عبدالقادر من مهام وزير الثقافة والإعلام.

وأشارت "سونا"، إلى أن البرهان أصدر قرارا باعتماد تكليف خالد علي الأعيسر بمهام وزير الثقافة والإعلام

ووجّه البرهان، وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.