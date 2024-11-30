إندونيسيا تستعيد اتصالات الشبكات بالمناطق المتضررة جراء ثوران بركاني

جاكرتا - (د ب أ)

استعادت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا شبكات الاتصالات وقدمت أجهزة وسائط متعددة للناجين من ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في منطقة إيست فلوريس التابعة لإقليم إيست نوسا تينجارا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

ووفقا لبيان رسمي تلقته وكالة "أنتارا" من الوزارة اليوم، انقطعت أغلبية شبكات الاتصالات في المناطق المتضررة جراء الثوران، وجعل هذا الاتصالات أمرا صعبا بالنسبة لفرق الإجلاء.

وسرعان ما نسقت الوزارة استجابة للحدث مع الأطراف المعنية لاستعادة تشغيل شبكات الاتصالات.