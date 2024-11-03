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خلال عملية إنزال.. مشاهد من التحقيق مع مواطن سوري اختطفه جيش الاحتلال

08:07 م الأحد 03 نوفمبر 2024

التحقيق مع مواطن سوري اختطفه جيش الاحتلال

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وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اختطاف "متعاون" مع الحرس الثوري الإيراني من داخل الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الشخص الذي اعتقله في سوريا يدعى "علي سليمان العتزي".

وأضاف الجيش، أن المعتقل في عملية سوريا جمع معلومات استخباراتية عن قوات الاحتلال، مدعيًا أنه تم توظيفه من قبل إيران

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو، خلال التحقيق مع علي سليمان العتزي أثناء التحقيق معه.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن المعتقل في عملية سوريا هو سوري من منطقة تسيدا بالجنوب.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اختطاف عماد أمهز، والذي قالت السلطات اللبنانية إنه قبطان مدني تم اختطافه في البترون شمالي لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي، بعملية إنزال جوي شمالي لبنان الجمعة الماضية لاختطاف أمهز، الي تقول تل أبيب إنه أحد قادة حزب الله.

مواطن سوري جيش الاحتلال اختطاف مواطن
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