مخلوق غريب يظهر في أستراليا (صور)

"إيشارب أصفر" يكشف لغز مقتل "مناع" في المنوفية.. تفاصيل صادمة -صور

وكالات

ظهر مخلوق غريب على ضفاف وشواطئ أستراليا، سرعان ما لفت الأنظار هناك وأحدث موجة من الجدل والتكهنات.

وذهب الكثير ممن شاهدوه وصوروه إلى القول إنه ربما يكون كائناً فضائياً وصل أخيراً إلى كوكب الأرض.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة لهذا الكائن الغريب الذي انتهى به المطاف على أحد شواطئ أستراليا، وأحدث ضجة في المنطقة وأثار جدلاً واسعاً بسبب شكله ومواصفاته.

وقالت "ديلي ميل": إن هذا الكائن الغريب انجرف إلى خليج هورسشو في بورت إليوت، جنوب أديلايد في أستراليا، صباح يوم الاثنين الماضي.

ولجأ السكان إلى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة هذا الكائن الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويتكون من السيقان الشفافة مع "الأصداف" في نهاية كل خصلة.

صورة1

وكتبت امرأة محلية وهي تشارك صوراً لهذا المخلوق البحري عبر الإنترنت: "أكثر من 26 عاماً من المشي في خليج هورسشو - لم أر شيئاً مثل هذا من قبل".

وأضافت: "الطبيعة لا تتوقف أبداً عن إبهارنا". وقال أحد السكان المحليين: "قد يكون هذا هو أغرب شيء رأيته على الإطلاق".

وزار أحد السكان المحليين الكائن وقال إن القواقع الموجودة في نهاية أطرافه تبدو وكأنها "مخلوقات بنية اللون تتحرك داخلها وخارجها".

ولفت سكان محليون إلى أن هذا الكائن هو عبارة عن مجموعة من "قشريات الأوز".

بدورها قالت الدكتورة زوي دوبلداي، عالمة البيئة البحرية بجامعة جنوب أستراليا، إن هناك نوعين من قشريات الأوز، أصناف "البلوط" مثل تلك التي تنمو على هياكل السفن والصخور، وقشريات الأوز مثل تلك التي جرفتها الأمواج إلى خليج هورسشو.

صورة2

وأضافت الدكتورة دوبلداي: "إنها غريبة لأن قشريات الأوز هي في الواقع قشريات ولكنها مجموعة مختلفة تماماً من الحيوانات، أقرب إلى الجمبري منها إلى المحار"، حتى إن قشريات الأوز لها "أرجل" مفصلية تستخدمها لالتقاط جزيئات صغيرة من الطعام.

وقالت الدكتورة دوبلداي إنها كانت مندهشة من الاكتشاف. وتابعت: "لم أر شيئاً مثله من قبل، ولابد أن يكون مجرد برج قديم من رصيف أو قطعة من البنية التحتية البحرية كانت في الماء لفترة طويلة جداً لتنمو عليها مجموعة كثيفة من المحار".