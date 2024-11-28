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كييف تتهم روسيا بإعدام 5 أوكرانيين من أسرى الحرب

03:05 م الخميس 28 نوفمبر 2024

روسيا وأوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، حيث تم إطلاق النار على خمسة من أصل ستة جنود أوكرانيين بعد أسرهم قرب بلدة نوفودارييفكا.

وقال المكتب إن الحادث وقع الأحد الماضي وإن التحقيق في جرائم الحرب والقتل جار حاليا.

وبدأ الجيش الروسي غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير 2022، وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية الجانب الروسي بشكل خاص بانتهاك اتفاقيات جنيف.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير متزايدة من جانب أوكرانيا حول إعدام أسرى حرب أوكرانيين على يد الجنود الروس.

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