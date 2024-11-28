مصرع 12 شخصًا في سريلانكا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

كولومبو - (د ب أ)

قال مسؤول بارز في شؤون إدارة الكوارث بسريلانكا اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق بشرق ووسط سريلانكا، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقال أنوجا سينيفيراتن مدير مركز إدارة الكوارث، إن أربع من حالات الوفاة وقعت بسبب انقلاب جرار كان يحمل مجموعة من الطلاب، وجرفتهم مياه الفيضانات في منطقة إيرافور، على بعد نحو 310 كيلومترات شرق العاصمة.

ووقعت حالات الوفاة الأخرى في حوادث منفصلة بسبب الانهيارات الأرضية، وانجراف أشخاص في مياه الفيضانات.

يذكر أن منخفضا في الجزء الجنوبي-الغربي لخليج البنغال تسبب في هطول أمطار غزيرة.